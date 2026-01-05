Ticaret Bakanı Bolat, Aralık 2025 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devamı için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdüreceklerini, üreticiyi ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

Bolat yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin son 21 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü, büyümenin istihdam piyasası ve dış ticarette gözlenen olumlu gelişmelerle desteklendiğini belirten Bolat, ülke ihracatının geçen yıl yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını anımsattı.

Bolat, ihracatta böylece net 11,7 milyar dolarlık artış gerçekleştiğine dikkati çekerek, mal ticaretinde izlenen rekor düzeylere hizmet ihracatının da eşlik ettiğini vurguladı.

Mal ve hizmet ihracatının yıl sonunda 396,5 milyar dolar ile yılbaşında belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin oldukça üzerinde gerçekleşmesini öngördüklerini ifade eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"İşsizlik oranı Kasım 2025'te yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiş ve böylece son 31 aydır tek haneli seviyesini koruyarak, yüzde 10'un altında seyretmeye devam etmiştir. Cari işlemler hesabında sağlamakta olduğumuz kalıcı iyileşmeler ekonomimizin dayanıklılığını artırmakta ve kalıcı fiyat istikrarını desteklemektedir. 2026 yılında da ekonomi programımızdaki öncelikler kapsamında fiyat istikrarını tesis etmek amacıyla gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

"Tüm tedbirleri etkin şekilde uygulayacağız"

Bolat, Aralık 2025'te aylık enflasyonun yüzde 0,89 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun da yüzde 30,89'a gerilediğini belirterek, yıllık enflasyonun son 49 ayın en düşük seviyesine geldiğini bildirdi.

Aralık 2025'te, 2024 enflasyonuna göre 13,49 puanlık düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE aylık enflasyonu geçen ay yüzde 0,63 ile son 52 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Yıllık çekirdek enflasyon ise Aralık 2025'te yüzde 31,08 ile son 49 ayın en düşük seviyesine gelmiştir. Gıda fiyatlarında aylık enflasyon geçen ay yüzde 1,99, yıllık enflasyon yüzde 28,31 olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler grubunda aylık enflasyon Aralık 2025'te yüzde 0,89 ile son 56 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir, yıllık enflasyon ise yüzde 43,99 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir."

Bolat, kira fiyatlarında aylık enflasyonun Aralık 2025'te yüzde 1,65 ile son 48 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine işaret ederek, yıllık enflasyonun yüzde 61,61 ile son 34 ayın en düşük seviyesine indiğini aktardı.

Enflasyonda devam eden düşüşün ümit verici olduğunu vurgulayan Bolat, ekonomik büyüme, istihdam artışı, ihracat artışı, cari işlemlerdeki dengeli durum ve imalat PMI artışından sonra enflasyon oranındaki gerilemenin 2025'te Türkiye ekonomisindeki toparlanma ve dengelenme sürecinin başarıyla devam ettiğinin göstergesi olduğunu bildirdi.

Bolat, ekonomi programının kararlı şekilde uygulanmasının bu olumlu gelişmeleri getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde düşen enflasyon oranlarına göre alınacak kararlar ile dezenflasyon sürecindeki kazanımlarımız güçlenecektir. Enflasyondaki gerilemenin, üretim, yatırım, istihdamın artmasına, halkımızın alım gücünün ve refah seviyesinin yükselmesine yansıması daha da belirginleşecektir. Bakanlık olarak, dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devam etmesi için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdürecek, üreticiyi ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz."