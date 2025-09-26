Ticaret Bakanı Bolat: ABD İş Dünyası Türkiye ile İş Birliğine Sıcak Bakıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "ABD ziyaretinde 8'den fazla iş dünyasında toplantı gerçekleştirdik. Benim gördüğüm ABD iş dünyası Türkiye ile çalışmaya çok sıcak bakıyor. Yeni dönemden umutluyuz. Yatırım ve ticaret alanında da bir sıçramanın başındayız. Üç yıldır bu toplantılara iştirak ediyorum en pozitif etkileşimin olduğu toplantı bu hafta oldu. Siyasi ilişkilerin iyi olmasından iş dünyası da iyi pozitif etkileniyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrası Türkiye'ye dönen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mobilya Tasarım Fuarı'na (MOSFED) katıldı. Fuarda stantları gezen Bolat, ihracatçılarla sohbet etti. Bolat, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'de dönüşü açıklamalarda bulunan Bolat, "ABD ziyaretinde 8'den fazla iş dünyası toplantısı gerçekleştirdik. Benim gördüğüm ABD iş dünyası Türkiye ile iş birliğine çok sıcak bakıyor. Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler sıralamasında ABD ikinci sırada ve 15,5 milyar dolar yatırımları var. ABD'lilerin kendi ifadelerine göre ise bu 60 milyar dolar civarında. Bizim yaptığımız 16,5 milyar dolarlık ihracatımızın yarısını ABD'li firmaların kendileri yapıyor. Yeni dönemden umutluyuz" dedi.

"ABD iş dünyası Türkiye ile iş birliğine çok sıcak bakıyor"

Bakan Bolat, "Türkiye ABD ilişkileri siyasi alanda oldukça iyi gidiyor. Savunma alanındaki görüşmelerde son derece iyi gidiyor. Yatırım ve ticaret alanında da bir sıçramanın başındayız. Üç yıldır bu toplantılara iştirak ediyorum en pozitif etkileşimin olduğu toplantı bu hafta oldu. Siyasi ilişkilerin iyi olmasından iş dünyası da pozitif etkileniyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'li tüketiciler ve ihracatçılar yeni vergilerin gelme durumuna göre pozisyon alacaklar"

Türkiye olarak ABD'ye 600 milyon dolar mobilya ihracatı yaptıklarını ifade eden Bolat, "Toplamda da 4,5 milyar dolar ihracatımız var. Bundan sonraki süreçte daha katma değerli mobilyalara dönerek ihracat rakamlarımızı arttıracağız. ABD'li tüketiciler ve ihracatçılar yeni vergilerin gelme durumuna göre pozisyon alacaklar. Bizim ihracatçılarımızda onlarla görüşüp alternatifler çalışacaklar. Ticaret Bakanlığı olarak tüm ihracatçılarımızın yanındayız. O yüzden buradayım. Fuarın çok başarılı olduğunu görüyorum. Fuara girdiğiniz zaman kendinizi çok başka atmosferde hissediyorsunuz. Tasarım fuarlarımız çok önemli. Bizim mobilya fuarımız süper lige yükselmiş durumda. Dünya ile yarış halinde. Ülkeye katma değeri çok yüksek olduğu için her zaman destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yıl 8 ayın 6'sında ihracatımız geçen yılın aynı aylarına göre artış göstermişti. Sadece geçen ay bir 215 milyon dolar eksik kalmıştık. Bir de Şubat ayında bir iş günü eksik kaldığı için 350 milyon dolar eksik kalmıştık. Bizim ihracat pazarlarımızda durgunluk var. Biz buna rağmen bu 8 ayda 7.4 milyar dolar mal ihracatında artıdayız. Yüzde 4,3 artış oranımız. Yıl sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL