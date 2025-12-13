Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile görüştü Açıklaması

Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Washington'da ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya gelerek Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını ele aldı. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunan Bolat, NSosyal hesabından Lutnick ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile bir araya gelerek, Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını aktardı.

Karşılıklı fayda temelinde, stratejik ortaklığı çok daha güçlü bir zemine taşıyacaklarına inandıklarını belirten Bolat, "Her iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığımız tamdır. Bu kapsamda, ortak çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Bolat, Washington'daki temasları kapsamında ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile de görüşmüştü.

Ayrıca Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle bir toplantı gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
