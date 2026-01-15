Haberler

Bakan Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ile bir araya gelerek Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin gelişimini ve gelecekteki işbirliği fırsatlarını görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin durumundan kaydedilen gelişmelere kadar çeşitli konuları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Barrack ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumunu, kaydedilen gelişmeleri, önümüzdeki aylara ilişkin plan ve beklentilerimizi değerlendirdik. Sayın Büyükelçi ile ticaret ve ekonomik işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, yeni işbirliği alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesi konusunda hemfikir kaldık."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası

Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası