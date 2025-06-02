Ticaret Bakanı Bolat, 2025 yılı Mayıs ayıda Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirterek rakamın 24 milyar 800 milyon doları...
Ticaret Bakanı Bolat, 2025 yılı Mayıs ayıda Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirterek rakamın 24 milyar 800 milyon doları geçtiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Bolat, 2025 yılı Mayıs ayıda Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirterek rakamın 24 milyar 800 milyon doları geçtiğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi