Ticaret Bakanı Bolat: "2021 yılında 225 milyar dolar olan ihracatımız, 2022 yılında 254 milyar dolara ulaştı"

Modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın resmi açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Ömer Bolat, 2021 yılında 225 milyar dolar olan ihracatın, 2022 yılında 254 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın 2023 yılında daha da yüksek seviyelere ulaşması için çalıştıklarını söyledi.

Modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın resmi açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Ömer Bolat, 2021 yılında 225 milyar dolar olan ihracatın, 2022 yılında 254 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın 2023 yılında daha da yüksek seviyelere ulaşması için çalıştıklarını söyledi. Açılış törenine katılan Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Stathis Konstantinidis ise Türkiye'nin Yunanistan'a sağladığı desteği ve dayanışmayı takdirle karşıladığını belirtti.

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı modernizasyon çalışması tamamlandı. Yenileme çalışmaları ile birlikte, 3 peron olan geçişler 6 perona çıkarıldı. Yapımı tamamlanan sınır kapısının resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından birisi olan Pazarkule Sınır Kapısı'nda geçtiğimiz yıl başlayan modernizasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası tek olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış şeklinde olmak üzere 6 perona çıkarıldı. Daha önce 3 bin 420 metrekare olan gümrük sahasının kullanım alanı ise 22 bin metrekareye kadar genişletildi. İçerisinde idari ve ticari bina, işletme müdürlüğü, gümrük müdürlüğü üniteleri, ayrıca giriş ve çıkışta da satış mağazaları bulunan yeni Pazarkule Sınır Kapısı X-Ray Ofisi ve köpek eğitim merkezi ve kim müdürlüğünün bulunduğu bina, 3 adet köpek bakımı eğitim binası ve projeye ilave olarak ısı merkezi ve trafo binasından oluşmuş bir adet hangar binası yapıldı. Pazarkule Sınır Kapısı, kente yakın olması nedeniyle lojistik ve yolcu taşımacılığı açısından da büyük önem taşıyor.

Modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlık olarak Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde, ticaret politikalarını belirlediklerini, küresel gelişmeleri takip ettiklerini, iç ticareti düzenlemek ve ihracatı artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Gümrük kapılarımız, ihracatta hayati bir öneme sahiptir"

2022 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 59'unun deniz, yüzde 31'inin kara ve yüzde 8'inin ise hava yoluyla yapıldığına dikkat çeken Bakan Bolat, "Aynı yıl Avrupa'ya yapılan ihracatımızın da yüzde 37,5'i kara yoluyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla kara yoluyla yapılan ihracatta gümrük kapılarımız ve bu kapılarımızın altyapısı hayati bir öneme sahiptir. İhraç mallarımızı yakın ve uzak pazarlara zamanında ve düşük maliyetle ulaştırmak için lojistik hizmetlere yönelik sağlıklı bir altyapı oluşturulması da son derece önemlidir. Son yıllarda 'yükte hafif pahada ağır' bir kısım ürünlerin hava yoluyla taşınması öne çıkmakla birlikte, karayolunda maliyet avantajı nedeniyle hızlı kargo taşımacılığında da bir artış eğilimi gözlemlenmektedir. Özellikle Avrupa'ya açılan gümrük kapılarımızda bu durum her geçen gün yoğunluğun daha da artmasına neden olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Edirne'deki sınır kapılarından giriş çıkış sayılarına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Bolat, "2021 yılında Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapıları'ndan giriş-çıkış yapan toplam ticari araç sayısı 1 milyon 485 bin iken 2022 yılında bu sayı 1 milyon 638 bine ulaşmıştır. Bu anlamda günlük giriş-çıkış yapan araç sayısı bir yılda 4 bin seviyelerinden 4 bin 600'lere çıkmıştır" dedi.

Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı'nın hacmi ile ilgili de bilgi veren Bakan Bolat, söz konusu sınır kapısından 2021 yılında giriş-çıkış yapan araç sayısının 33 bin, 2022 yılında 158 bin, 2023 yılının 6 ayında ise 103 bin olduğunu belirtti.

"Yap-İşlet-Devret modeli ile yatırımlarımız devam edecek"

Yüksek hacimli trafiğin hızlı ve güvenli şekilde yönetilebilmesi ve gümrük kapılarında oluşan yığılmaların önüne geçilmesinin sağlanabilmesi, gümrük kapılarında yeni bir anlayışın hayata geçirilmesini gerekli kıldığını aktaran Bakan Bolat, bu istikamette gümrük hizmetlerinin daha hızlı ve güvenli gerçekleştirilebilmesi amacıyla, değişen ticari şartlarıda dikkate alarak, bütçe imkanlarının yanında Yap-İşlet-Devret Modeli'yle de (YİD), gümrük kapılarının yenilenmesine yönelik yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Avrupa'ya açılan Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule kapıları da dahil, bu zamana kadar 13 gümrük kapısını bu yöntem ile modernize ettiklerini hatırlatan Bakan Bolat, aynı şekilde Bulgaristan üzerinden Romanya ve diğer ülkelere gidecek yolculara ve ticari taşımalara hizmet verecek Dereköy Gümrük Kapısı'nı da kısa sürede yenileyerek ülkenin hizmetine sunacaklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği'ne açılan gümrük kapılarının ülkenin ihracat, ithalat ve transit taşıma kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra başta Avrupa'da yaşayan vatandaşlara olmak üzere, yolcu işlemlerinin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, öte yandan bir ülkenin gümrük kapısının, ülkeye giriş/çıkış yapanlara o ülkenin bir nevi tanıtım yüzü olduğundan gümrük kapılarının modern bir altyapıya sahip olmasının da son derece önemli olduğuna değindi.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde, bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla geçişlerin hızlı, rahat ve güvenli olması adına her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Bolat, bu çerçevede pek çok yeniliği ve uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yenilenen yüzüyle Pazarkule Gümrük Kapısı'nın, özellikle yaz aylarında Kapıkule'de yaşanan yolcu yoğunluğunu azaltacağını ve alternatif bir güzergah olacağını öngördüklerini söyleyen Bakan Bolat, bu sayede gümrük kapılarında oluşan yığılmayı bertaraf edip, yoğunluğu kapıların kapasitesiyle orantılı bir şekilde dağıtarak geçişlerin daha hızlı ve kolay olmasını sağlamış olacaklarını belirtti.

Ayrıca, ticari yük taşıyan araçların kontrolünde elektronik cihazlardan ve dedektör köpeklerden, göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla tarama cihazlarından ve kapalı alanda karbondioksit ölçüm cihazlarından yararlandıklarını belirten Bakan Bolat, risk analizi tabanlı bir denetim yöntemi geliştirerek, elde edilen istihbarattan daha fazla istifade ettiklerini söyledi.

Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Konstantinidis'ten Türkiye'ye teşekkür

Açılış töreninde konuşan Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Stathis Konstantinidis, orman yangınlarıyla mücadele konusunda kendilerine destek veren Türkiye'ye teşekkür etti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in selamlarını getirdiğini söyleyen Konstantinidis, Yunanistan'ın doğal afetler nedeniyle zor günler geçirdiğini ve bu zor günlerde Türkiye'den destek gördüklerini vurguladı.

Zor günlerdeki dayanışmanın iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını söyleyen Konstantinidis, Yunanistan'ın da Türkiye'nin doğal afetler yaşadığında destek olduğunu aktardı.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyonun kamu ve özel sektör çalışmasının güzel bir örneği olduğuna değinen Bakan Yardımcısı Konstantinidis, bu durumun sadece ticari ve ekonomik yakınlaşmayı değil aynı zamanda iki ülke halk ve hükümetleri arasında iş birliğine de örnek teşkil edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından sınır kapısının açılışı Bakan Bolat, Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Konstantinidis, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Murat Yörük, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, oda ve borsa temsilcileri, belediye başkanları tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Ardından sınır kapısında incelemelerde bulunan Bolat, ülkesine çıkış yapan Konstantinidis'i Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısına kadar uğurladı. - EDİRNE