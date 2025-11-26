Ticaret Bakanı Bolat, 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'nun açılışında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 itibarıyla dünyada Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yaptıkları harcamaların 2,3 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "Bu yıl 2,5 trilyon dolar olması, 2028'e kadar da 3,4 trilyon dolara yükselmesi tahmin edilmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, küresel ticaret, gıda, finans, kozmetik, sağlık ve turizm alanlarında helal ekonomisini bir araya getiriyor.

Zirvenin açılışında konuşan Bakan Bolat, etkinlik kapsamında 3 gün boyunca stantların gezileceğini kaydederek, 110 ülkeden katılımcıların bulunduğunu, İslam ülkelerinden, yurt dışından ve Türkiye'den toplam 30 bin ziyaretçinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Etkinlik boyunca helal konusunda önemli panellerin gerçekleştirileceğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli akademisyenler, uzmanlar konuşmalar yapacak. İnteraktif şekilde çok istifadeli programlar icra edilecek. Ayrıca gelen misafir ülkeden gelen çok sayıda iş insanı ile ülkemizden iş insanları arasında iş forumları ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. Böylece dolu dolu programlarla helal ticaretin önemi, gelişimi ve daha fazla nasıl geliştirileceği konusunda çeşitli fikir alışverişleri ve istişareler gerçekleştirilecek."

"İslam ülkeleriyle toplam ticaret içerisinde payımız yüzde 26'ya yükseldi"

Bakan Bolat, İsrail'in Gazze ve Filistin'de yaptığı vahşi saldırıları ve katliamları anlatarak, "Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize selamlarımı iletmek istiyorum. Onlar tarih yazdılar. Dünyaya 2 milyarlık Müslüman ümmeti adına İsrail'in katliamına karşı çok başarılı bir direnç gösterdiler, direniş gösterdiler." diye konuştu.

Dünya ticaretindeki yavaşlamadan ve küresel ekonomilerin büyümesindeki zayıflıktan bahseden Bolat, şunları kaydetti:

"Korumacılık rüzgarları hızla artarken gümrük vergisi savaşları dolu dizgin devam ediyor. İslam ülkelerinin bu zorlu süreçte daha fazla dayanışma içine girmesi, kendi aralarındaki ekonomik bütünleşmeyi güçlendirmeleri, kendi aralarındaki ticaretleri artırmaları çok büyük önem taşımakta. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak son 22 senede başta komşu ülkeler olmak üzere tüm İslam dünyası ile de ticaretimizi, ekonomik ilişkilerimizi artırmayı amaçlayan politikalar uyguladık, tedbirler aldık. Bunun sonucunda bugün itibarıyla Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ticaretinin toplam ticareti içindeki payı yüzde 26'ya yükseldi. Bu rakam 22 sene önce sadece yüzde 11 idi."

Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), İslam Kalkınma Bankası, SMIIC ve Gelişen Sekiz Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi uluslararası platformlar üzerinden İslam ülkelerinin ikili bazda ekonomik ilişkilerini geliştirmek için canla başla mücadele verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini anlattı.

"Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmet harcamaları bu yıl 2,5 trilyon dolar olacak"

Ticaret Bakanı Bolat, helal ticaretin sadece İslamiyet'in bir hassasiyeti değil, aynı zamanda sağlık, kalite, sürdürülebilirlik ve etik değerlere dayalı bir ekonomik modelin de temsilcisi olduğunu söyledi.

Dünyada Müslüman nüfusunun 2 milyarı aştığını, bu rakamla dünya nüfusunun yüzde 25'ini oluşturduklarını dile getiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu büyüme trendiyle 2030'a kadar 540 milyondan fazla Müslüman genç nüfusa sahip olacağımız öngörülmektedir. 2024 itibarıyla dünyada Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yaptıkları harcamalar 2,3 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu yıl 2,5 trilyon dolar olması, 2028'e kadar da 3,4 trilyon dolara yükselmesi tahmin edilmektedir. Helal gıda sektöründe de 2028 itibarıyla 2 trilyon dolara yakın helal ürün harcaması beklenmektedir. Helal kavramı sadece gıdayı değil giyim kuşam, turizm, medya, eğlence, eczacılık ve kozmetik gibi sektörleri de kapsamaktadır."

"HAK, 120 kuruluşa helal akreditasyon yetkisi verdi"

Bakan Bolat, helal ürün ya da hizmet için belgelendirmenin öneminden bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Helal belgelendirme noktasında Müslüman ülkeler arasında hem kendi milli kuruluşları hem de uluslararası bir üst yapı bulunmaktadır. Bu noktada biz Türkiye olarak helal standart, helal uygunluk değerlendirme ve helal akreditasyon konuları açısından kurumsal ve yasal altyapıyı yıllar önce tamamladık. 2011'de İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı önemli bir kuruluş olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün yayınladığı helal standartlarını milli standartlar olarak kabul ettik. Bunun yanında 2017'de Helal Akreditasyon Kurumumuz HAK'ı kurduk. Helal akreditasyon verme noktasında tek yetkili kuruluştur ve Ticaret Bakanlığımıza bağlıdır."

Bolat, Helal Akreditasyon Kurumunun 35 farklı ülkeden 219 başvuru aldığını ve bu kuruluşlardan 120 tanesine helal akreditasyon yetkisi verdiğini ifade ederek, "Bu 120 kuruluşla bugüne kadar 2 bin üzerindeki şirketin ürünlerine ve hizmetlerine helal akreditasyon belgesi vermiş bulunmaktayız." dedi.

"Tüketiciler helal belgesine sahip ürünlerden rahatlıkla faydalanabilirler"

Ticaret Bakanı Bolat, merkezi Suudi Arabistan'da bulunan Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumunun (IFHAB) 2023 yılında İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı bir kuruluş olarak kurulduğunu belirterek, Helal Akreditasyon Kurumunun bu çatı kuruluşa üye olduğunu söyledi.

Bolat, "Bu çerçevede IFHAB'ın öncülüğünde ve SMIIC standartları baz alınarak helal ürün ve helal hizmet belgelendirme konusu sadece İslam ülkelerinde değil tüm dünyada ortak bir standarda kavuşmaktadır. Böylece tüketiciler İslami hassasiyetleri gereği ve ayrıca hijyen, sağlık ve güvenilirlik açısından da bu helal belgesine sahip ürünlerden, hizmetlerden rahatlıkla faydalanabilirler." şeklinde konuştu.

"6-8 Nisan'da 1. Uluslararası Helal Akreditasyon Kongresi düzenleyeceğiz"

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gelecek yıl 6-8 Nisan'da HAK'ın organizasyonuyla 1. Uluslararası Helal Akreditasyon Kongresi'ni düzenleyeceklerini belirterek, "Böylece helal alanındaki çalışmalara yeni boyutlar kazandırılacak ve katkılar yapılacak." dedi.

Bolat, 40 ülkeden 500 firmanın katıldığı Helal Expo 2025'in hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, 11. Helal Zirvesi'nin helal kavramına çok önemli katkılar yapacağını söyledi.

Konuşmaların ardından beraberindekilerle fuarın açılış kurdelesini kesen Bakan Bolat, daha sonra fuar alanında incelemelerde bulundu ve stantları ziyaret etti.