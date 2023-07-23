Ticaret Bakanı: 2023 yılında ihracat hedefimiz daha da yüksek seviyelere ulaşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde ihracatı artırmak için çalıştıklarını belirtti. Bolat, 2022 yılında ihracatın 254 milyar dolara ulaştığını ve 2023 yılında bu rakamın daha da yüksek seviyelere çıkması için çalıştıklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2021 yılında 225 milyar dolar olan ihracatımız, 2022 yılında 254 milyar dolara ulaşmış olup 2023 yılında bu rakamın daha da yüksek seviyelere ulaşması için çalışıyoruz." dedi.

Bolat, modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde, ticaret politikalarını belirlediklerini, küresel gelişmeleri takip ettiklerini, iç ticareti düzenlemek ve ihracatı artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin doğu-batı ticaret ekseninde kıtaları birbirine bağlayan kara, hava, deniz ve demir yolu ticaret koridorları üzerinde yer aldığını anımsatan Bolat, Türkiye'nin bu avantajlı konumundan hak ettiği faydayı sağlaması, liman ve taşıma altyapılarının kapasitesinin artırılmasına, gümrük işlem ve geçişlerinin kolaylaştırılmasına bağlı olduğuna dikkati çekti.

Son 20 yılı aşkın süre boyunca Türkiye'nin eksik kalan kara yolu, demir yolu, hava limanı ve liman altyapısını büyük bir gayretle tamamlamaya çalıştıklarını ve aynı gayretle Türkiye Yüzyılı'nda da çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Bolat, "2021 yılında 225 milyar dolar olan ihracatımız, 2022 yılında 254 milyar dolara ulaşmış olup 2023 yılında bu rakamın daha da yüksek seviyelere ulaşması için çalışıyoruz." dedi.

-"Sınır kapılarının altyapısı hayati öneme sahip"

Geçen yıl Türkiye'nin ihracatının yüzde 59'unun deniz, yüzde 31'inin kara ve yüzde 8'inin hava yoluyla yapıldığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Aynı yıl Avrupa'ya yapılan ihracatımızın da yüzde 37,5'i kara yoluyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla kara yoluyla yapılan ihracatta gümrük kapılarımız ve bu kapılarımızın altyapısı hayati bir öneme sahiptir. İhraç mallarımızı yakın ve uzak pazarlara zamanında ve düşük maliyetle ulaştırmak için lojistik hizmetlere yönelik sağlıklı bir altyapı oluşturulması da son derece önemlidir.

Son yıllarda 'yükte hafif pahada ağır" bir kısım ürünlerin hava yoluyla taşınması öne çıkmakla birlikte, karayolunda maliyet avantajı nedeniyle hızlı kargo taşımacılığında da bir artış eğilimi gözlemlenmektedir. Özellikle Avrupa'ya açılan gümrük kapılarımızda bu durum her geçen gün yoğunluğun daha da artmasına neden olmaktadır."

-"Sınır kapılarında YİD Modeli devam ediyor"

Bolat, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında 2021 yılında giriş-çıkış yapan toplam ticari araç sayısının 1 milyon 485 bin iken geçen yıl bu sayının 1 milyon 638 bine ulaştığını belirtti.

Yüksek hacimli trafiğin hızlı ve güvenli şekilde yönetilebilmesi ve gümrük kapılarında oluşan yığılmaların önüne geçilmesinin sağlanabilmesi, gümrük kapılarında yeni bir anlayışın hayata geçirilmesini gerekli kıldığını dile getiren Bolat, bu doğrultuda gümrük hizmetlerinin daha hızlı ve güvenli gerçekleştirilebilmesi amacıyla, değişen ticari koşulları da dikkate alarak, bütçe imkanları yanında Yap-İşlet-Devret Modeli'yle de (YİD), gümrük kapılarının yenilenmesine yönelik yatırımlara devam ettiğinin altını çizdi.

Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"Avrupa'ya açılan Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule kapıları da dahil, bu zamana kadar 13 gümrük kapımızı bu yöntem ile modernize ettik. Aynı şekilde Bulgaristan üzerinden Romanya ve diğer ülkelere gidecek yolculara ve ticari taşımalara hizmet verecek Dereköy Gümrük Kapımızı da kısa sürede yenileyerek ülkemizin hizmetine sunacağız.

Avrupa Birliği'ne açılan gümrük kapılarımız ülkemizin ihracat, ithalat ve transit taşıma kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra başta Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, yolcu işlemlerinin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Öte yandan, bir ülkenin gümrük kapısı, ülkeye giriş/çıkış yapanlara o ülkenin bir nevi tanıtım yüzü olduğundan gümrük kapılarımızın modern bir altyapıya sahip olması ve buralarda hizmet veren personelin bu işlem hacmini yürütebilecek nitelik ve nicelikte olması ülkemizin imajı açısından önem arz etmektedir."

(sürecek)