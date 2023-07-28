Ticaret Bakanı: 2023 Yılında 176 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılında; gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon TL, tüketici mevzuatına aykırılıklardan 47 milyon TL, aldatıcı reklamlardan ise 43 milyon TL olmak üzere toplamda 176 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemelerle; iç ticaretin adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Bolat, bu kapsamda, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydederek, "Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz. Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyor; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.Bakan Bolat'ın, paylaştığı infografiğe göre; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu tarafından; gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon TL, tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon TL, aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon TL olmak üzere 2023 yılında toplam 176 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca; 2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere 361 milyon TL idari para cezası uygulandı.