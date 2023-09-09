Ticaret Bakan Yardımcısı Masko Mobilyacılar Sitesi'ni ziyaret etti

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da meydana gelen selden etkilenen Masko Mobilyacılar Sitesi'ni ziyaret etti.

Gürcan, sosyal medya hesabından İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi'ni ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Masko Mobilyacılar Sitesi'nde incelemelerde bulunduğunu aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldık. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında ilgili tüm ekiplerimiz ile birlikte gerekli adımları atıyor, çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, her zaman olduğu gibi tüm kurumları ve imkanlarıyla milletinin yanındadır."