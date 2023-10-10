Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İzmir'de Esnaf ve Sanatkarların Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısına Katıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İzmir'de "Esnaf ve Sanatkarların Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı toplantıya katıldı.

Gürcan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen toplantıda, esnafa yönelik desteklere ilişkin bilgi verdi, esnafın sorunlarını çözmenin gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Esnafın toplum hayatındaki önemine işaret eden Gürcan, "Hiçbir zaman o üç harfli marketlerden kimse ne cenazenize gelir ne de düğününüze gelir ama bizim gittiğimiz berberimiz işte manavımız veya mahallede bir arada oturup çay içtiğimiz arkadaşlarımızla iyi günde kötü günde bir araya geliyoruz. O yüzden biz de esnaflığın korunması gerektiğini ve esnafla ilgili desteklerin devam etmesi gerektiği inancındayız." dedi.

Emlak sektöründe manipülatif ilan paylaşan 545 kişiye dün 54,5 milyon lira ceza kesildiğini hatırlatan Gürcan, şunları kaydetti:

"Emlak ile ilgili olan şikayetleri en aza indirmek için çabalarımız sürüyor. Aynı şekilde ilan sitelerinde gerek sahte gerekse doğru olmayan veya kendinin olmayan, yetkisiz olarak ilan koyan kişilerden de ilan sitelerini sorumlu yaptık. 1 Kasım'dan itibaren bu tip ilanlarla ilgili sitelere ceza keseceğiz; ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar. Bununla da amacımız spekülatif fiyat hareketlerini engellemek. 1 Kasım'dan itibaren ilan sitesine olmayan dairenin ilanını koyanları da ilan sitesini sorumlu tutacağız. Aynı şekilde araçlarda da aynı şekilde ilan sitelerini sorumlu tutacağız ve kimlik doğrulamasıyla bu işi yapacaklar. Yani sahte isimlerle ilan koymalarının önüne geçeceğiz. Biz her şekilde vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz."

Gürcan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın marketlere indirim ve fiyat sabitlemeyle ilgili bir çağrı yaptığını da anımsatarak, çok olumlu dönüşler olduğunu ve birçok market zincirinin çağrıya cevap verdiğini söyledi.

Amaçlarının vatandaşın refahını daha da yükseltmek olduğunu ifade eden Gürcan, "Bakanlık olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılı vesilesiyle yapacağımız ilave çalışmalar ve geliştireceğimiz projelerle hizmet vermekte olduğumuz kesimlere ve tüm vatandaşlara daha fazla temas etmek, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkılar sağlamak arzusundayız." diye konuştu.