Ticaret Bakan Yardımcısı: 2023 yılında 600 milyon lira ceza uyguladık

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, çeşitli sektörlere ilişkin fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek "2023 yılında 600 milyon lira, 2024 yılında bugüne kadar yaklaşık 110 milyon lira bu firmalara ceza uyguladık." dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Aydın Şubesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen 16. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Gürcan, ülkenin büyüme, istihdam, dış ticaret ve güven endeksi görünümünde her geçen gün daha iyi noktaya gittiğini vurguladı.

Fahiş fiyat artışlarına yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Gürcan, "Bu anlamda çeşitli sektörlere ilişkin fahiş fiyat artışı, stokçuluk faaliyetleri kapsamında 81 ilimizde yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirdik. 2023 yılında 600 milyon lira, 2024 yılında bugüne kadar yaklaşık 110 milyon lira bu firmalara ceza uyguladık." dedi.

Ramazan ayı için denetim

Yaklaşan ramazan ayı öncesi de toptan gıda satışı yapan firmaları uyardıklarını vurgulayan Gürcan, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz şu anda toptan gıda satışı yapan firmaları denetliyor. Fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde ramazan ayında halka yansıtılmaması, böyle bir ani bir fiyat artışı hareketli olmaması için bugünden tedbirlerimizi aldık ve denetimlerimize başladık. Tüm fiyatları yakından takip ediyoruz. Özellikle Ticaret İl Müdürlüklerimizin bünyesindeki denetim elemanlarımız bugünden toptancılara giderek fiyatları tespit ediyorlar. Haftaya bir daha gidecekler. Tespit ettikleri fiyatları geçen haftaki fiyatlarla karşılaştırıp eğer ki bir oynama varsa bununla ilgili gerekli işlemleri başlayacaklar. Böylelikle piyasa dengesini bozmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında önemli mesafeleri kat etmeye gayret ediyoruz."

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da ocak ayında tarihin en yüksek ihracat rekorunun kırıldığını belirterek, Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payın yükseldiğini belirtti.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da kentin büyüyen, gelişen, zenginleşen Türkiye'den daha fazla pay alması adına ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık katıldı.