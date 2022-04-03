Tibet'te Bu Yıl Büyük Projelere 22 Milyar Dolar Yatırım Planlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tibet'te Bu Yıl Büyük Projelere 22 Milyar Dolar Yatırım Planlanıyor

Xinhua - Ekonomi
 - Güncelleme:
Tibet'te Bu Yıl Büyük Projelere 22 Milyar Dolar Yatırım Planlanıyor

LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Bölgesel kalkınma ve reform komisyonuna göre bu yatırım; demiryolu, otoyol ve havaalanı inşası ile su kaynaklarının korunması, temiz enerji, yeşil sanayi, turizm ve sınır ticareti lojistiği gibi 181 proje için kullanılacak. Komisyon, bu yılın ilk çeyreğinde 23,3 milyar yuan yatırımla toplam 24 yeni projeye başlandığını belirtti. Çin, bölgede yüksek kaliteli […]

LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Bölgesel kalkınma ve reform komisyonuna göre bu yatırım; demiryolu, otoyol ve havaalanı inşası ile su kaynaklarının korunması, temiz enerji, yeşil sanayi, turizm ve sınır ticareti lojistiği gibi 181 proje için kullanılacak. Komisyon, bu yılın ilk çeyreğinde 23,3 milyar yuan yatırımla toplam 24 yeni projeye başlandığını belirtti. Çin, bölgede yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek için çalışıyor. Tibet'in ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025), 13. Beş Yıllık Plan dönemindeki toplam yatırım miktarına kıyasla yüzde 58 artışla bölgedeki kilit projelere 600 milyar yuanın üzerinde yatırım yapılması planlanıyor.

Xinhua / Ekonomi

TEM Otoyolu, Yatırım, Reform, Nisan, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title