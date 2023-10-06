Tibet'in dış ticareti hızla büyüyor

LHASA, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin toplam dış ticareti, yılın ilk 8 ayında bir önceki yıla göre yüzde 72,5 arttı.

Bölge yönetimi Perşembe günü Üçüncü Çin Xizang Trans-Himalaya Uluslararası İşbirliği Forumu sırasında düzenlediği basın toplantısında, Tibet'in son yıllarda coğrafi avantajlarını ve politika kaynaklarını Güney Asya'ya açılma yönünde önemli bir kanal oluşturmak üzere aktif ve tam olarak kullandığını ve açılımını daha geniş bir yelpazede ve daha derin bir düzeyde genişletmede olumlu sonuçlar elde ettiğini söyledi.

2022 yılında Tibet'in 95 ülke ve bölgeyi kapsayan ticaret ortaklarıyla dış ticaretinin toplam değeri, bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artışla 4,6 milyar yuan (630 milyon ABD doları) olarak gerçekleşti.

Zham, Gyirong ve Burang limanlarında iki yönlü kargo gümrükleme ve personel değişiminin yeniden başlamasından bu yana Tibet'in dış ticareti hızla büyümeye devam etti.

Bölge yönetimi, Tibet'in Lhasa'daki gümrüklü bölge inşasının yanı sıra Gyirong limanındaki pilot bölge ve sınır ekonomik işbirliği bölgesinin geliştirilmesi ve açılmasını hızlandıracağını, gümrükleme verimliliğini artırmak için liman işlevlerini ve gümrükleme denetim modellerini geliştirmeye devam edeceğini ve sınır ticaretini yeniden başlatacağını söyledi.