Tıbbiyeliler Sendikası Kuruldu

Tıbbiyeliler Sendikası Kuruldu
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Tıbbiyeliler Sendikası, Ankara'da düzenlediği kahvaltı etkinliği ile kuruluşunu ilan etti. Genel Başkan Ziya Aygün, sağlık camiasının sesi olmayı hedeflediklerini ve hekimlerin sorunlarına dikkat çektiklerini belirtti.

Tıbbiyeliler Sendikası kuruluşunu ilan etmek ve sendikanın tanıtımını yapmak amacıyla kahvaltı etkinliği düzenledi.

Ankara'da bir kafede Tıbbiyeliler Sendikası'nın (TIP-SEN) kuruluşunu ilan etmek ve yapılacak projeleri tanıtmak amacıyla kahvaltı etkinliği düzenlendi. Burada konuşan TIP-SEN Genel Başkanı Ziya Aygün, sağlık camiasının yeni ve güçlü sesi olmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Aygün, hekimlik mirasına sadakatle sahip çıkmak için yola çıktıklarını belirterek, "Bu sendika, tedaviden şifaya giden o hastane koridorlarında, gece gündüz fark etmeksizin mutlulukla dolan gözleri görmenin sevincini bilenlerin sesidir. Bazen tarifsiz acıların şahidi, bazen bir şiddetin hedefi, bazen ise sadece sessizliğe gömülmüş bir kalbin yankısıdır. İşte biz, bu sessizliği bozmak, bu emeği ve umudu sahipsiz bırakmamak için buradayız" dedi.

Çıktıkları yolun kolay olmadığını bildiklerini söyleyen Aygün, "Bugün Türkiye'de hekimler; yoğun çalışma şartları, artan şiddet olayları, değersizleştirilen emek ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan meslek algısıyla baş etmeye çalışıyor. Hekimlerin en temel hak talepleri görmezden geliniyor; buna istinaden sorunlar derinleşiyor ve maalesef çözümler öteleniyor. Bu sorunlar gittikçe yalnızlaşan ve suskunlaşan adeta sessiz bir kalabalığa dönüşüyor. Tüm bu karamsarlığın içinde gücümüzü yine kendi içimizde bulduk ve Tıbbiyeliler Sendikasını kurduk" diye konuştu.

"Hekimin ve hekimliğin onurunu korumak için buradayız"

Aygün, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler suni gündemlerin, ayrıştırıcı tartışmaların, politik kutuplaşmaların dışında bir çizgideyiz; yalnızca hekim odağında çalışan, mesleğin itibarını öne çıkaran, çözüm üreten, hakkı cesaretle savunan bir sendika hayalini kurduk. Bu sadece bizim değil, hizmet verdiğimiz milyonlarca insanın hakkıdır. Sistemin tüm yükünü taşıyanlar olarak sorumluluğumuzu biliyoruz ama daha adil bir paylaşım talep ediyoruz ve istiyoruz. Biz hekimin ve hekimliğin onurunu korumak için buradayız. Bizim tek bir gündemimiz var, hekimlik."

Kendilerinin sendikacılık kariyeri veya makam için bu yola çıkmadıklarını dile getiren Aygün, "Tıbbiyeliler Sendikası, yalnızca bugünün sorunlarını değil, yarının hekimlik vizyonunu da şekillendirmek için mücadele verecek. Bilime, liyakate, etik değerlere ve hekimlik sanatına sahip çıkmak için buradayız. Özlük haklarını, mesleki bağımsızlığı, güvenli çalışma şartlarını kararlılıkla savunmak istiyoruz. Hekim, ne sistemin çarklarında ne de politik hesapların gölgesinde ezilmeyecek" şeklinde konuştu.

"Hekimlerin tek bir sesi, sessiz çığlığının dışarıya yansıması olmak istiyoruz"

Aktif olarak hekimlik görevini sürdürdüğünü belirten Aygün, "Tıbbiyeler demek bir sendikal hareket diye düşünülmemesi lazım, bir geleneğin taşıyıcıları olarak kendimizi görüyoruz. Biz tarihi mücadele ruhumuzu bu şekilde ifade etmek istiyoruz ve bu kararlılıkla yola çıkıyoruz. Bizler özellikle hekimlerin değersizleştirildiği emeğin örselendiği ve meslek itibarsızlaşmanın olduğu, hekimin meslek onurunun korunması gerektiğine inandığımız için bu yola başvuruyoruz. Özellikle son dönemde artan sağlıkta şiddet olayları performansa dayalı heyecan sistemleriyle ilgili olarak hekimlerin tek bir sesi, sessiz çığlığının dışarıya yansıması olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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