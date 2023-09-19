Tianjin Limanı'nda Çin-Avrupa ve Çin-Orta Asya yük treni seferleri düzenleniyor

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nda bu yıl yaklaşık 500 Çin-Avrupa ve Çin-Orta Asya yük treni seferi düzenlendi. Yük treni hizmeti, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki uluslararası lojistiğin eşgüdümlü gelişimini teşvik ediyor.

TİANJİN, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de bulunan Tianjin Limanı'ndaki bir istasyonda bir konteyner kaldırılıyor, 18 Eylül 2023.

Bu yılın başından beri Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nda yaklaşık 500 Çin-Avrupa ve Çin-Orta Asya yük treni seferi düzenlendi. Yük treni hizmeti, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki uluslararası lojistiğin eşgüdümlü gelişimini daha da teşvik etmek açısından büyük önem taşıyor. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)