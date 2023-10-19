Tianjin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne Üye Ülkelerle Ticaretini Artırıyor

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi, son on yılda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne üye ülkelerle ticaretini artırarak toplam dış ticaretinin yüzde 40'ından fazlasını oluşturdu.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Tianjin Limanı'nın akıllı konteyner terminalindeki bir kargo gemisi görülüyor, 7 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

TİANJİN, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin son on yılda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne üye ülkelerle ticareti, toplam dış ticaretinin yüzde 40'ından fazlasını oluşturdu.

Tianjin Gümrüğü'ne göre 2013-2022 yılları arasında Tianjin'in Kuşak ve Yol üyesi ülkelerle toplam ticareti 3 trilyon yuanı (yaklaşık 418 milyar ABD doları) aştı.

Söz konusu dönemde kentteki özel işletmelerin Kuşak ve Yol üyesi ülkelerle yaptığı ticaret 2013 yılında 54,78 milyar yuan iken, 2022 yılında 142 milyar yuanın üzerine çıktı. Özel sektör halihazırda Tianjin'in Kuşak ve Yol üyesi ülkelerle dış ticaretinin yüzde 40'ından fazlasını gerçekleştiriyor.

2022 yılında Tianjin'in Kuşak ve Yol ortağı ülkelerden otomatik veri işleme ekipmanı ve parçaları ithalatının değeri, 2013 yılında kaydedilen değere kıyasla yüzde 480 oranında arttı.

Söz konusu dönemde kentin Kuşak ve Yol üyesi ülkelere ihracatında mekanik ve elektrikli ürünler başı çekti. Gümrük verileri, bu ülkelere yapılan lityum iyon batarya, güneş pili ve elektrikli insanlı araç ihracatının toplam değerinin son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 17,9 arttığını gösterdi.