Tianjin'de Sınır Ötesi E-Ticarette Artış Kaydedildi

Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin, 2023 yılının ilk sekiz ayında sınır ötesi e-ticarette geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8'lik artış kaydetti. Ticaret Bürosu'nun verilerine göre, toplam e-ticaret hacmi 8,64 milyar yuanı aştı.

TİANJİN, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin, 2023 yılının ilk sekiz ayında sınır ötesi e-ticarette geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8'lik artış kaydetti.

Tianjin Belediyesi Ticaret Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ocak-Ağustos döneminde toplam e-ticaret hacmi 8,64 milyar yuanı (yaklaşık 1,2 milyar ABD doları) aştı.

Büro, söz konusu dönemde ithalatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,31 artarak yaklaşık 2,62 milyar yuana, ihracatın ise yüzde 0,3 artarak yaklaşık 6,03 milyar yuana ulaştığını bildirdi.

Tianjin, sınır ötesi e-ticaret pilot bölgesinin inşasını kolaylaştırmak üzere iş ortamını iyileştirme, yeni dış ticaret biçimlerinin entegre gelişimini teşvik etme ve endüstriyel dönüşüm ile yeniden yapılandırmayı hızlandırma taahhüdü verdi.