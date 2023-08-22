Tianjin'de Sınır Ötesi E-Ticaret Yüzde 2,93 Arttı

Çin'in kuzeyinde yer alan liman kenti Tianjin'in sınır ötesi e-ticareti, yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,93 artış kaydetti. Ocak-Temmuz döneminde toplam sınır ötesi e-ticaret hacmi yaklaşık 7,55 milyar yuana (yaklaşık 1,05 milyar ABD doları) ulaştı. İthalat yüzde 2,77 artışla 2,3 milyar yuana, ihracat ise yüzde 2,98 artışla yaklaşık 5,25 milyar yuana yükseldi.

TİANJİN, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan liman kenti Tianjin'in sınır ötesi e-ticareti, yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,93 artış kaydetti.

Tianjin Belediyesi Ticaret Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ocak-Temmuz döneminde toplam sınır ötesi e-ticaret hacmi yaklaşık 7,55 milyar yuana (yaklaşık 1,05 milyar ABD doları) ulaştı.

Büro, söz konusu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre ithalatın yüzde 2,77 artışla 2,3 milyar yuana, ihracatın ise yüzde 2,98 artışla yaklaşık 5,25 milyar yuana yükseldiğini belirtti.

Kent yönetimi, sınır ötesi e-ticaret pilot bölgesinin inşasını kolaylaştırmak için iş ortamını iyileştirme, yeni dış ticaret biçimlerinin entegre gelişimini teşvik etme, ayrıca endüstriyel dönüşümü ve yeniden yapılandırmayı hızlandırma sözü verdi.