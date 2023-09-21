Tianjin Belediyesi İkinci El Araç İhracatında Rekor Kırdı

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi, bu yılın ilk sekiz ayında 11.000 ikinci el araç ihraç ederek 2 milyar yuanlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamlar bir önceki yıla göre altı kat artışı temsil ediyor.

TİANJİN, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi bu yılın ilk sekiz ayında ikinci el araç ihracatında rekor seviyeye ulaştı.

Tianjin Belediyesi Ticaret Ofisi'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Tianjin bu dönemde 20'den fazla ülkeye 11.000 ikinci el araç ihraç etti ve ihracatın toplam değeri 2 milyar yuanı (yaklaşık 274 milyon ABD doları) aştı. Büro, her iki rakamın da bir önceki yılın aynı dönemine göre altı katlık bir artışı temsil ettiğini söyledi.

Tianjin'deki yetkililer ikinci el otomobil ihracatını artırmak için yurtdışında fuarlar düzenledi, nakliye rotalarını genişletti ve sınır ötesi e-ticaret satışlarını teşvik etti.