THY Yer Hizmetleri Genel Müdürü Değişti
Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri şirketi TGS'nin genel müdürlüğüne İbrahim Zeki Akyurt atandı. Nurzat Erkal, THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü olarak görevine devam edecek.
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) yer hizmeti şirketi Turkish Ground Services (TGS) genel müdür değişikliği yaşandı. Uzun süredir TGS Yer Hizmetleri Genel Müdürü olan Nurzat Erkal yerine Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi (TAFA) Genel Müdürü İbrahim Zeki Akyurt getirildi. Erkal'ın da THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi