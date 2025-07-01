THY Yer Hizmetleri Genel Müdürü Değişti

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) yer hizmeti şirketi Turkish Ground Services (TGS) genel müdür değişikliği yaşandı. Uzun süredir TGS Yer Hizmetleri Genel Müdürü olan Nurzat Erkal yerine Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi (TAFA) Genel Müdürü İbrahim Zeki Akyurt getirildi. Erkal'ın da THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi