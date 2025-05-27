THY ve Orman Genel Müdürlüğü'nden Karbon Yutak Alanları İçin İş Birliği

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları (THY), karbon yutak alanları oluşturma ve çevresel farkındalık sağlamak için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Türkiye'nin orman varlığının geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi amaçlanarak ağaçlandırma çalışmalarına destek verilecek.

THY ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 5 yıllı iş birliği kapsamında yeni orman alanları oluşturulacak. Protokol uyarınca THY, belirlenen bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarını destekleyerek, orman varlığının genişlemesine katkı sunacak. Protokolün şirketin sürdürülebilirlik stratejisine önemli bir katkı sunduğunu belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük sorumluluklarımızdan biri. Orman Genel Müdürlüğü ile başlattığımız bu anlamlı proje sayesinde, hem ülkemizin yeşil dokusunun gelişimine katkıda bulunacağız hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olacağız. Türk Hava Yolları, sürdürülebilirlik odaklı yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleriyle sektörde örnek olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

'ORMAN VARLIĞIMIZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR'

Türk Hava Yolları ile orman varlığının geliştirilmesine katkı sunacak bu önemli iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise "Genel Müdürlüğümüzün son yirmi iki yılda toprakla buluşturduğu 7,5 milyarı aşkın fidan ile orman varlığımız her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer almaktadır. Orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında ise yine Avrupa'da 1'ci, dünyada 6'ncı sırada bulunuyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporunda da tescillendi. Bu başarıda Türk Hava Yolları gibi değerli markalarımızın da katkıları var" açıklamasında bulundu.