THY ve Air Algerie Arasında Yeni İş Birliği Anlaşması

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Air Algerie iş birliğini güçlendirmek ve kapsamı genişletilmiş kod paylaşımı anlaşmasını revize etmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşma, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Air Algerie CEO'su Hamza Benhamouda tarafından, her iki havayolunun üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla Air Algerie'nin Cezayir'deki genel merkezinde gerçekleştirildi.

Söz konusu anlaşma ile birlikte, halihazırda yürürlükte olan kod paylaşımı anlaşmasının kapsamının genişletilmesi ve bağlantı olanaklarının artırılmasını da içeren zenginleştirilmiş bir iş birliği çerçevesi oluşturacak. Her iki bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, kargo interline hizmetleri, uçak kiralama, ikram, lounge erişimi, bakım ve yer hizmetleri operasyonlarında ortak girişim fırsatlarını değerlendirmeyi, ayrıca çevre projeleri, sürdürülebilirlik girişimleri ve eğitim programları konusunda da iş birliği yapmayı planlıyor.

ÖNEMLİ BİR ADIM

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Air Algerie ile süregelen ortaklığımız, uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliğine olan bağlılığımızı yansıtmaktadır. Bu anlaşma, her iki havayolu arasındaki ilişkileri derinleştirme yolunda önemli bir adımı temsil etmektedir. Diğer havayollarından daha fazla ülkeye uçan havayolu olarak, misafirlerimize daha fazla fayda ve seçenek sunmak amacıyla iş birliğimizi çeşitli alanlarda genişletmeye kararlıyız. Bu ortaklığın, Türkiye ve Cezayir arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirirken karşılıklı büyümeyi de destekleyeceğine olan inancımız tamdır" dedi.

YOLCULARIMIZA FAYDALAR SAĞLAYACAK

Air Algerie SpA CEO'su Hamza Benhamouda ise şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları ile stratejik iş birliğimizdeki bu yeni dönüm noktasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Her iki bayrak taşıyıcı havayolu şirketi için hem iş birliği fırsatlarının genişlemesine hem de yetkinlik paylaşımına imkan tanıyacak bu kapsamlı Mutabakat Zaptı şüphesiz ki her iki kuruma ve yolcularımıza karşılıklı faydalar sağlayacaktır. Ayrıca, bu anlaşma her iki havayolu arasındaki bağları güçlendirmeye devam ederken, Türk Hava Yolları heyetini Cezayir'deki merkezimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz."