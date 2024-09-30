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THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut'tan Öğrencilere Sektörün Geleceği

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut'tan Öğrencilere Sektörün Geleceği
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Türk Hava Yolları Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Sektör-Üniversite Buluşması' etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek şirketin istihdam politikaları ve uluslararası hizmetleri hakkında bilgi verdi. Akbulut, THY harici müşterilerin sayısının arttığını ve 10 yıl içinde havacılıkta dünyanın en büyük 3'üncü şirketi olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

"Sektör-Üniversite Buluşması" kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Akbulut, ESTÜ'den mezun olan birçok kişiyi şirkette istihdam ettiklerini söyledi.

Akbulut, göreve geldikten sonra şirketin istihdam politikalarıyla alakalı ileriye dönük birtakım fikirler oluşturmaya başladıklarını belirterek, bu sene de fikirleri sistematik olarak hayata geçireceklerini vurguladı.

THY Teknik AŞ'nin işleyişi hakkında katılımcılara sunum yapan Akbulut, sektörün dünya çapında yapmaya haiz olduğu ne kadar teknik alan varsa hepsiyle alakalı hizmet veren bir şirket olduklarını anlattı.

Akbulut, THY Teknik AŞ olarak, THY'nin bütün uçaklarına yedek parça tedariki sağlamakla görevli olduklarını dile getirerek, "THY harici müşterilere de bu hizmeti veriyoruz. Türkiye'de sadece THY olarak bakmayın, dünyada birçok firma bizden aldığı hizmetten dolayı kendisi yedek parça deposu tutmuyor. Bunlar tamamen bizden sağlanıyor." diye konuştu.

Şirketin THY harici müşterilerinin arttığını bildiren Akbulut, şöyle devam etti:

"Özellikle son üç yılda THY haricinde diğer müşterilerin sayısını çok fazla artırmış durumdayız. Yaptığımız işin yüzde 20'ler, 22'ler mertebesi THY harici müşterilerken artık yüzde 30'lara çıkmış durumdayız. Aslında eskiden çok daha fazla THY'ye hizmet eden bir şirketti. Şu an çok daha fazla uluslararası firmalara hizmet veren bir şirket haline geldi. Herhangi bir operatör yurt dışında bizim Türk arkadaşlarımızı, Türk teknisyenimizi istihdam ediyor ama ağır bakımlarının birçoğunu artık yavaş yavaş Türkiye'ye doğru getirmeye başladı. Bunu da son zamanlarda özellikle çok daha fazla görüyoruz. Çünkü kapasitesini hem muhafaza eden hem de artıran bırakın Türkiye'yi, dünyada başka bir şirket yok."

Kapasiteyi yükseltme hedefi

İlave yatırımlarla Türkiye'de halihazırda gelişmekte olan sektörün en temel taşı olarak şirketin bakım tarafının belli noktaya geldiğini anlatan Akbulut, bu alanda bundan sonraki 10 yıllık süreçte dünyada artık parmakla gösterilebilecek bir şirket haline gelmeyi amaçladıklarını söyledi.

Akbulut, 10 yıl sonra havacılık alanında en büyük 3'üncü şirket olmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Şu an 7'nci durumdayız ama 7'yle 5 arasında kendi içlerinde söylüyorum yüzde 4, yüzde 5'lik bir fark var. Yüzde 10 ilave bir sıçrama gerçekleştirirseniz zaten dünyada şu an ilk 5'e giriyorsunuz. Bizim amacımız nedir? 10 sene sonra 3'e çıkmak. Katma değer katacak işlerle birlikte rutinde büyüyen kapasitenin ötesinde inşallah şu ankinin 4 katına çıkma hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, Akbulut'un öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Ekonomi

Türk Hava Yolları Havacılık Dünya

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