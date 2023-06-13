THY Teknik A.Ş. ile Emirates Havayolları arasında 17 uçaklık bakım anlaşması imzalandı. THY, Emirates'in filosunda yer alan 17 adet Boeing 777 tipi uçağa üs bakım hizmeti sunacak. Anlaşma, nisan ayında imzalanan 5 uçaklık bakım anlaşmasının bir devamı olarak uygulamaya girecek.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. ile Emirates Havayolları arasında 17 uçaklık bakım anlaşması imzalandı.

THY Teknik A.Ş. ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates Havayolları arasında yeni bir uçak bakım sözleşmesi daha imzalandı. Bu yeni anlaşma, taraflar arasında nisan ayında imzalanan 5 uçaklık bakım anlaşmasının bir devamı olarak uygulamaya girecek.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, imzalanan anlaşma doğrultusunda THY Hava Yolları Teknik A.Ş., Emirates'in filosunda yer alan 17 adet Boeing 777 tipi uçağa üs bakım hizmeti sunacağı bildirildi. Anlaşma kapsamındaki ilk uçağın bakımına temmuz ayında başlanması planlıyor.

"EMİRATES HAVAYOLLARI İLE OLAN İŞ BİRLİĞİMİZ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada, imzalanan yeni bakım anlaşması ile ilgili THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut'un görüşlerine yer verildi. Akbulut, "Emirates Havayolları ile olan iş birliğimiz güçlendirmeye devam ediyoruz. Nisan ayında imzaladığımız uçak bakım sözleşmesinin başarısını temel alan bu yeni anlaşma, yalnızca Emirates'in hizmetlerimize olan güvenini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda tarafların mükemmellik taahhüdünü de vurguluyor. Havacılık sektöründe yetkin bir bakım-onarım hizmeti sağlayıcısı olarak, kaliteli ve güvenilir hizmetlerimiz ile Emirates'in Boeing 777 filosu için iş birliğimize devam etmekten heyecan duyuyoruz" dedi.