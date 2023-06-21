THY, Şırdancı Mehmet'e 6 ay bilet satmayacak

Türk Hava Yolları (THY) uçağında şırdan yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur'a marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle 6 ay uçak bileti satmama kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY) uçağında şırdan yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur'a marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle 6 ay uçak bileti satmama kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sur, 15 Haziran Perşembe günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti.

Uçuşta yemek servisinin yapılmasının ardından üzerindeki tişörtünün içinden çıkardığı 2 şırdanı limon sıkarak yedi.

Sur, cep telefonu ile kaydettiği bu anları daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasını üzerine THY, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle Mehmet Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı aldı.