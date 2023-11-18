THY, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İstanbul Seferlerini İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların uçuş durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği belirtildi.

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller olduğu belirtildi.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.