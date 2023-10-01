THY, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferleri İptal Etti
İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve bazı şehirlerdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle iptallerin yaşandığını ve iptal seferlerde artış beklendiğini belirtti. Yolcuların seferlerini THY'nin resmi internet sitesinden takip etmeleri istendi.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir" dedi. Açıklamada yolcuların seferlerini havayolu şirketinin resmi internet sitesinden takip etmeleri istendi.