Üye Girişi
Haberler

THY, Ocak-Kasım 2023'te yolcu sayısını artırdı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türk Hava Yolları (THY), Ocak - Kasım 2023'de geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısının yüzde 16,6 artarak 77,3 milyon olduğunu bildirdi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise yüzde 27,9 artarak 27,2 milyon olarak gerçekleşti.

Türk Hava Yolları (THY), Ocak - Kasım 2023'de geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısının yüzde 16,6 artarak 77,3 milyon olduğunu bildirdi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Kasım 2022 döneminde 21,2 milyon iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27,9 artarak 27,2 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak - kasım döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre, 2,3 puan artarak yüzde 82,8'e yükselen THY'nin yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,6 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,8 oldu.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) Ocak - kasım döneminde 2022 yılında 185,2 milyar iken, 2023 yılında yüzde 16,1 artarak 215 milyar olarak gerçekleşti.

THY'nin ocak - kasım döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022 yılında 1,54 milyon ton iken, 2023 yılında yüzde 2,8 azalarak 1,50 milyon ton olarak kaydedildi. Kasım sonunda filodaki uçak sayısı 437 oldu.

THY kasımda yüzde 4,1 artışla 6 milyon yolcu taşıdı

THY, kasım ayında yüzde 4,1 artışla 6 milyon yolcu taşıdı.

Şirket, arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini 2022 yılının yüzde 12,1 üzerine çıkardığı bu ayda toplam 6 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 80,4 doluluk oranına ulaştı.

Toplam yolcu sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 6 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 79,9; iç hat doluluk oranı ise yüzde 84,8 olarak gerçekleşti.

THY, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Kasım 2022 döneminde 2 milyon iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 11,2 artarak 2,2 milyon oldu.

AKK, Kasım 2022 döneminde 16,2 milyar iken 2023'ün aynı döneminde yüzde 12,1 artarak 18,2 milyara ulaştı.

THY'nin taşınan kargo ve posta hacmi Kasım 2022 döneminde 138,3 bin ton iken 2023'ün aynı döneminde yüzde 11 artarak 153,5 bin ton oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türk Hava Yolları Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title