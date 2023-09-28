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THY'nin İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

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Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı seferleri, 29 Eylül'de İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle karşılıklı iptal edildi. İptal edilen seferler arasında TK 1877 İstanbul-Milano ve TK 1878 Milano-İstanbul gibi uçuşlar bulunuyor.

THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı seferleri, 29 Eylül'de İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Karşılıklı olarak iptal edilen seferler şöyle açıklandı:

28 Eylül

TK 1877 İstanbul-Milano

29 Eylül

TK 1878 Milano-İstanbul

TK 1873 İstanbul-Milano

TK 1874 Milano-İstanbul - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Hava Yolları İtalya Eylül Ekonomi Haberler

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