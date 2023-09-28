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THY'nin İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı seferleri, 29 Eylül'de İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle karşılıklı iptal edildi. İptal edilen seferler arasında TK 1877 İstanbul-Milano ve TK 1878 Milano-İstanbul gibi uçuşlar bulunuyor.