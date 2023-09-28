THY'nin İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı seferleri, 29 Eylül'de İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle karşılıklı iptal edildi. İptal edilen seferler arasında TK 1877 İstanbul-Milano ve TK 1878 Milano-İstanbul gibi uçuşlar bulunuyor.
THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı seferleri, 29 Eylül'de İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Karşılıklı olarak iptal edilen seferler şöyle açıklandı:
28 Eylül
TK 1877 İstanbul-Milano
29 Eylül
TK 1878 Milano-İstanbul
TK 1873 İstanbul-Milano
TK 1874 Milano-İstanbul - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi