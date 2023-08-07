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THY, Nijer Hava Sahasının Kapatılması Nedeniyle Rota Değiştirdi

Ekonomi Haberleri

Nijer'de askeri cunta tarafından hava sahasının kapatılması üzerine Türk Hava Yolları (THY), Pointe Noire ve Lagos uçuşlarında Nijer Hava sahasını kullanmadı. THY, farklı bir rota üzerinden uçuşlarını gerçekleştirdi.

NİJER'DE 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, ikinci bir emre kadar Nijer hava sahasını kapattı. Hava sahasının kapatılmasının ardından, Türk Hava Yolları (THY) rota değişikliğine gitti.

Nijer Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, okuduğu bildiride Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu. Hava sahasının kapatılması üzerine THY aldığı kararla yeni bir rota belirleyerek Pointe Noire ve Lagos uçuşlarında kullandığı Nijer Hava sahasını kullanmadı. Farklı bir rota üzerinden uçuşlarını gerçekleştiren THY'nin TK-594 sefer sayılı Pointe Noire- İstanbul seferini yapan uçağı Lagos'a, TK-672 Kinshasa-İstanbul seferini yapan uçağı ise, yakıt ikmali için Cibuti Havalimanı'na yönlendirildi.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Hava Yolları İstanbul Albay Nijer Ekonomi Haberler

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