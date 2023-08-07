THY, Nijer'deki darbe sonrası rota değişikliğine gitti

Nijer'de darbe yapan cunta yönetiminin hava sahasını kapatma kararının ardından Türk Hava Yolları(THY) güvenlik nedeniyle rota değişikliğine gitti.

Nijer'de darbe yapan cuntanın Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, okuduğu bildiride Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu. Hava sahasının kapatılması üzerine THY aldığı kararla yeni bir rota belirleyerek Pointe Noire ve Lagos uçuşlarında kullandığı Nijer Hava sahasını kullanmadı. Farklı bir rota üzerinden uçuşlarını güvenli bir şekilde gerçekleştiren THY'nin TK-594 sefer sayılı Pointe Noire - İstanbul seferini yapan uçağı Lagos'a TK-672 Kinshasa - İstanbul seferini yapan uçağı ise yakıt ikmali için Cibuti Havalimanı'na yönlendirildi. - İSTANBUL