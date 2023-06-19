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THY, İtalya'da yapılacak grev nedeniyle seferlerini iptal etti

THY, İtalya'da yapılacak grev nedeniyle seferlerini iptal etti

Ekonomi Haberleri

p>TÜRK Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri çalışanlarının yarın yapacağı grev nedeniyle Milano ve Bergamo uçuşlarında bazı seferleri iptal etti.

p>TÜRK Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri çalışanlarının yarın yapacağı grev nedeniyle Milano ve Bergamo uçuşlarında bazı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano ve Bergamo uçuşlarında yarın için planlanan 6 seferin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada yer hizmetleri çalışanlarının greve gidecek olması nedeniyle iptal edilen seferler şu şekilde:

THY'nin; TK1873 İstanbul-Milano

TK1874 Milano-İstanbul, TK1895 İstanbul-Milano, TK1896-Milano-İstanbul

AnadoluJet'in TK7794 Sabiha Gökçen Havalimanı-Bergamo, TK7795 Bergamo-Sabiha Gökçen Havalimanı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Hava Yolları İtalya Milano Ekonomi Haberler

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