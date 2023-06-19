THY, İtalya'da yapılacak grev nedeniyle seferlerini iptal etti

p>TÜRK Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri çalışanlarının yarın yapacağı grev nedeniyle Milano ve Bergamo uçuşlarında bazı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano ve Bergamo uçuşlarında yarın için planlanan 6 seferin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada yer hizmetleri çalışanlarının greve gidecek olması nedeniyle iptal edilen seferler şu şekilde:

AnadoluJet'in TK7794 Sabiha Gökçen Havalimanı-Bergamo, TK7795 Bergamo-Sabiha Gökçen Havalimanı