THY İstanbul çıkışlı seferlerini iptal etti

Network alt yapısının çökmesi nedeniyle İstanbul çıkışlı seferlerinin tümünü iptal eden Türk Hava Yollarında (THY) arızanın giderilmesinin ardından seferler 22.30'da başladı.

Network alt yapısının çökmesi nedeniyle birçok seferini iptal eden THY, yaklaşık 7 saat aranın ardından arızanın giderilmesi sonrası check-in işlemlerine başladı. Uzun süredir havalimanında bekleyen yolcular check-in işlemlerinin başlamasının ardından işlemlerini yaptırmak için bankolara yöneldi. Türk Hava Yolları'nın iç ve dış hat seferleri saat 22.30 itibariyle yeniden başladı. - İSTANBUL