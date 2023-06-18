THY, 2022 yılında 15 milyar 769 milyon dolarlık ihracatla 'İhracat Şampiyonu' ödülünü kazandı

p>TÜRK Hava Yolları (THY), 2022 yılında gerçekleştirdiği 15 milyar 769 milyon dolarlık ihracat ile "İhracat Şampiyonu' ödülüne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nin İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiği belirtildi. Törende THY'nin 15 milyar 769 milyon dolarlık ihracat ile 'İhracat Şampiyonu' ödülüne layık görüldüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödülü THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'a takdim ettiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada küresel havacılık sektöründe yükselişini hız kesmeden sürdüren ve Türkiye ekonomisine ciddi ölçüde katkı sunan THY'nin, 2021 yılında 9 milyar 385 milyon dolar olan hizmet ihracatını, 2022 yılında yüzde 70 artırarak 15 milyar 769 milyon dolara yükselttiği vurgulalandı. Bayrak taşıyıcının, 'İhracat Şampiyonu' unvanıyla sektörün hedef çıtasını yükseltirken; ülkeye sağladığı döviz girdisi ile yeni yatırımların önünü açtığı ifade edildi.

Öte yandan TİM tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye'nin son 20 yılda mal ihracatını 6 kat; hizmet ihracatını ise 5 kat artırdığı belirtilerek, "Araştırmada ihracatın gelişiminin ne denli ivme kaydettiğininin de gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi.