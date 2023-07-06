THY Haziran Ayında Yüzde 83,5 Doluluk Oranına Ulaştı
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Türk Hava Yolları (THY), haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre yüzde 83,5 doluluk oranına ulaşarak; 7,7 milyon yolcu taşıdı. THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,4; iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca Ocak - Haziran 2023 trafik sonuçlarına göre taşınan yolcu sayısı yüzde 25 artarak 38,7 milyon olarak gerçekleşti.
TÜRK Hava Yolları (THY), haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre yüzde 83,5 doluluk oranına ulaşarak; 7,7 milyon yolcu taşıdı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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