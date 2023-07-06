THY Haziran Ayında Yüzde 83,5 Doluluk Oranına Ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre yüzde 83,5 doluluk oranına ulaşarak; 7,7 milyon yolcu taşıdı. Dış hat doluluk oranı yüzde 83,4; iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak gerçekleşti.