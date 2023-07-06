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THY Haziran Ayında Yüzde 83,5 Doluluk Oranına Ulaştı

THY Haziran Ayında Yüzde 83,5 Doluluk Oranına Ulaştı

Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları (THY), haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre yüzde 83,5 doluluk oranına ulaşarak; 7,7 milyon yolcu taşıdı. Dış hat doluluk oranı yüzde 83,4; iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak gerçekleşti.

TÜRK Hava Yolları (THY), haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre yüzde 83,5 doluluk oranına ulaşarak; 7,7 milyon yolcu taşıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Hava Yolları Ekonomi Haberler

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