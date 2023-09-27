THY, depremzedenleri istihdam ediyor

TÜRK Hava Yolları'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bin depremzedenin istihdam edilmesine yönelik başlattığı proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 240 kabin memuru iş başı yapmaya hazırlanıyor. Kısa süre içinde gökyüzü kariyerine başlaması beklenen personel ile bir araya gelen THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Markamıza katacakları güç ve dinamizm için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

THY, Türkiye'yi yasa boğan büyük felaketin ardından depremden etkilenen bin aileden birer kişinin istihdam edilmesi için harekete geçmişti. THY tarafından başlatılan proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 240 afetzede kabin memuru olarak gökyüzü kariyerine başlıyor. THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı yaptığı paylaşımla afetzede personelle kahvaltı programında bir araya geldiğini duyurdu.

BOLAT: AFETTEN ETKİLENEN İLLERE YÖNELİK DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bolat, "Milli bayrak taşıyıcı olarak sene başında yaşanan afetten etkilenen illere yönelik desteğimizi sürdürüyoruz. Mayıs ayında başlattığımız istihdam atağı ile bölgedeki gençlerimize havacılık sektörünün kapılarını açarak, yüzlercesini Türk Hava Yolları ailesine dahil ettik ve ediyoruz. Bugün kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldiğimiz ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizden ailemize katılan bir grup arkadaşımızla yaptığımız sohbette milli bayrak taşıyıcı olmanın sorumluluklarından, küresel havacılığın zirvesine giden bir marka olmanın ayrıcalıklarını ele aldık. Pazartesi günü de İngilizcelerini geliştirecek olan 40'a yakın arkadaşımızın ilk derslerine dinleyici olarak katılacağım. Hatırlarsanız, iştirak şirketlerimizle beraber bin depremzede vatandaşımızı istihdam etme sözü vermiştik. Bu sözü bu sene büyük ölçüde yerine getirmenin verdiği gönül rahatlığıyla kahvaltımızı ettik ve hatıra pastası kestik. Kendilerine bir kez daha Türk Hava Yolları ailesine 'hoş geldiniz' derken, markamıza katacakları güç ve dinamizm için teşekkürlerimi iletiyorum"