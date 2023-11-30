Üye Girişi
Haberler

THY, depremden etkilenen bölgelerdeki projelerin tamamlanması için ilave limit tahsis etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türk Hava Yolları (THY), depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisi yapılmasını kararlaştırdı.

Türk Hava Yolları (THY), depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisi yapılmasını kararlaştırdı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerimizin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisine karar vermiştir." denildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türk Hava Yolları Kahramanmaraş Ulaşım Doğal Afetler Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI izle! Beşiktaş - Club Brugge maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi kapatıldı mı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi neden görevden alındı? Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi? Beşiktaş Konferans Ligi'nden elendi mi? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 30 Kasım EXXEN spor canlı izle! Fenerbahçe Konferans Ligi puan durumu ne? Fenerbahçe grupta kaçıncı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Altay Bayındır Galatasaray'a mı gidiyor, transfer olacak mı? GSS borçları silindi mi? GSS borçları ne zaman silinecek? Silivri'de deprem mi olacak? Silivri depremi ne zaman olacak? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Murat Kurum İBB Başkanı adayı mı olacak? Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum mu? Kendi Düşen Ağlamaz 22.bölüm CANLI İZLE! 30 Kasım Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title