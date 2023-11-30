THY, depremden etkilenen bölgelerdeki projelerin tamamlanması için ilave limit tahsis etti
Türk Hava Yolları (THY), depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisi yapılmasını kararlaştırdı.
Türk Hava Yolları (THY), depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisi yapılmasını kararlaştırdı.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerimizin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisine karar vermiştir." denildi.