THY'den SunExpress İle İlgili Açıklama

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, SunExpress'in paylarının tamamını satın alma görüşmeleri yaptığı iddialarını yalanlayarak ortaklık yapısında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti.

Türk Hava Yolları (THY), şirket ortaklığının yüzde 50 iştiraki olan Güneş Ekspress Havacılık AŞ'nin (SunExpress), paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ortaklığının yüzde 50 iştiraki olan SunExpress'in paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna yönelik muhtelif basın-yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. SunExpress, Türk Hava Yolları ile Lufthansa A.G'nin ortaklığında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
