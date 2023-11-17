THY'den İstanbul'da 40 sefer iptali
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Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.
Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.
Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi