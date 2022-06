THY Cyber Take Off Kampı başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) CyberThink siber güvenlik düşünce kuruluşu ve Galaxec firmasıyla gerçekleştirdiği Cyber Take Off Kampı başladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen kampa, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 30 öğrenci katıldı. Kampta öğrenciler, 11 farklı başlıkta siber güvenlik eğitimi alacak.

THY Bilgi Teknolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız, programın açılışında yaptığı konuşmada, kursiyerlerin aldıkları online eğitim sonrası girdikleri kampla birlikte programın son düzlüğünde olduklarını söyledi.

Cyber Take Off'un ilkinin 2018'de yapıldığına hatırlatan Yıldız, "2018 yılında yaptığımız bu programı başarılı şekilde tamamlayan arkadaşların her biri seçkin kurumlarda çalışıyor. Tabii ki bizimle çalışma şansı elde eden arkadaşlar da oldu." ifadesini kullandı.

Yıldız, Cyber Take Off programının önemine vurgu yaparak, "Cyber Take Off programı, ülkemizin kaynak ihtiyacına yardımcı oluyor. Siber güvenlikte globalde söz sahibi olma fırsatı sunuyor. Sosyal sorumluluk çerçevesinde bünyemize yeni üyeler kazandırıyor." dedi.

Siber güvenliğin artık ulusal bir mesele olduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Savunma sanayindeki başarıyı burada yakalayabiliriz. Siber güvenliğin her geçen gün önemi ve etki alanı artıyor. Her alanda her sektörde siber güvenlik var. Dünyada vakalar artıyor artık. 2016-2019 yılları arasında siber güvenlik uzmanı ihtiyacı dünyada yüzde 700 arttı.

Siber güvenlikte mesele sadece hacklenmeye indirgenemez. Bunu yapmak temel bir paradigma hatası olur. Kapıdaki güvenlik görevlisi, bilgisayar teknisyeni, developer ve yönetim kurulu üyesi de siber güvenliği hayatının önemli bir parçası haline getirmeli."

THY Teknoloji olarak siber güvenlik alanında global oyuncu olmayı hedeflediklerini aktaran Yıldız, "THY'ye hizmet tabii ki önceliğimiz, ardından 20'den fazla iştirakimiz, sonrasında yerli ve yabancı havacılık firmalarına 128 ülkede hizmet sağlamak hedefimiz." dedi.

" Türk Hava Yolları'nın önemsediği şey topyekun bir fayda sağlamak"

CyberThink Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Yüksel de "THY, Take Off Programı'yla birlikte aslında dünyada devletlerin siber kapasite inşası kapsamında yapmaya çalıştığı şeyi yapıyor." ifadesini kullandı.

Yüksel, CyberThink'in bir düşünce kuruluşu olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"CyberThink, siber güvenlik odaklı bir düşünce kuruluşu. Bunu özellikle vurguluyorum. Amerika'da siber güvenlik odaklı 500 tane düşünce kuruluşu var. Türkiye'de ise düşünce kuruluşu yapısı biraz daha zayıf. Düşünce kuruluşları tam olarak Take Off gibi etkinlikler ve organizasyonlar için var. Yani işin bilimsel ve fikri altyapısını hazırlayıp büyük kuruluşlara ve organizasyonlara, devlete bunun yapılması gerektiğini ve dünya standartlarında nasıl yapılması gerektiğini anlatmak için var."

Take Off programında THY'nin birinci önceliğinin, kamptan mezun olanları siber güvenlik ekosistemine kazandırmak olduğunu belirten Yüksel, "Yani burada Türk Hava Yolları'nın önemsediği şey topyekun bir fayda sağlamak. Gelinen nokta itibarıyla 2022 yılında siber güvenlik sektöründeki işsizlik oranı yüzde sıfır." dedi.

Yüksel, THY'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğiyle eş değer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları bugün kritik altyapı olarak adlandırılan ulaşımda faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı hava yolu şirketi olduğu için Türk Hava Yolları'nın güvenliği demek, aynı zamanda Türkiye'nin güvenliği demek. Çünkü siz yurt dışında kafanızı gökyüzüne kaldırdığınızda Türk Hava Yolları'nı görüyorsunuz ve yurt dışında Türkiye'deki marka algısı olarak en çok bilinen kurumlardan biri. Bu yıl da marka değeri olarak en iyi marka seçilen bir kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kurumu siber güvenlik kapasite inşası kapsamında aldığı sorumluluk büyük."