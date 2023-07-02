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THY, Bayram Tatilinde Rekor Kırdı

THY, Bayram Tatilinde Rekor Kırdı

Ekonomi Haberleri

Kurban Bayramı tatilini yurtiçinde ve yurtdışında geçiren yolcuların tatilin son gününde dönüşü başladı. Türk Hava Yolları (THY) 309 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attı. İç hatlarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı.

KURBAN Bayramı tatilini yurtiçinde ve yurtdışında geçiren yolcuların tatilin son gününde dönüşü başladı.Bayram tatilinin son gününde Türk Hava Yolları (THY) 309 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza atacak. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün THY tarihinde ilk defa günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini aşıyoruz. Planladığımız 1765 seferde 309 bin üzeri yolcumuzu misafir edeceğiz. Tüm kapasitemizi hizmete verdiğimiz bayram dönüşünde, iç hatlarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı. Hayırlı, güzel yolculuklar" paylaşımında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Hava Yolları Ekonomi Haberler

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