THY, Bayram Tatilinde Rekor Kırdı

Kurban Bayramı tatilini yurtiçinde ve yurtdışında geçiren yolcuların tatilin son gününde dönüşü başladı. Türk Hava Yolları (THY) 309 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attı. İç hatlarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı.