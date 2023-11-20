THY, 355 uçak alacak

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, artan uçak ihtiyacını gidermek için 240'ı kesin, 115'i opsiyon olmak üzere toplam 355 uçak almayı planladıklarını ve ilk teslimatların 2026 yılında olacağını açıkladı.

THY'nin ABD'deki 13'üncü uçuş noktası olan Detroit seferinin açılışına katılan Bolat, düzenlenen törenin ardından şirketin gelecek planları, uçak alımı ve konusunda önemli açıklamalarda bulundu. THY'nin Dünya'nın 7 büyük havayolu şirketi olma yolunda önemli adımlar attığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, Ajet ve SunExpress Havayolları ile birlikte toplam 950 uçaklık filoya ulaşacaklarını açıkladı.

HEDEFİMİZ BÖLGEDE TEK BÜYÜK HAVAYOLU ŞİRKETİ OLMAK

ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolat, yeni uçak alımı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Londra'dan Uzak Asya'ya kadar olan bölgede tek büyük havayolu şirketi olmanın önündeki en önemli sorun olan havalimanı sorununu da İstanbul Havalimanı ile çözdük. 2033 stratejisi kapsamında ABD gibi uzak ülkeler bizim için önemli bir hedef. Artan uçak ihtiyacını gidermek için geçen hafta, Airbus ile bir görüşme yaptık. 240'ı kesin, 115'i opsiyon olmak üzere toplam 355 uçak almayı planladığımızı duyurmuştuk. Söz konusu siparişler kapsamında ilk teslimatların 2026 itibarıyla başlayacak" dedi.

7 DEV HAVAYOLU ARASINA GİRECEĞİZ

ABD'de üç tane büyük havayolu şirketi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Bolat, "United, American ve Delta Havayolları ABD'deki büyük havayolu şirketleri. Asya'da yeni yapılanmalar var ama ne kadar gidecek belli değil. Üç tane büyük Çinli şirket var Amerikalı üç firma dışında. Onlar daha da büyüyecek. Lufthansa ve Air France gerimizde kaldı. Bir tek Türk Hava Yolları kaldı. Yedi dev firma arasına gireceğiz" dedi.

DENVER VE ORLANDO SEFER BAŞLATMAYI PLANLIYORUZ

Önümüzdeki yıl ABD de 14'üncü destinasyona uçuşlara başlayacaklarını açıklayan Bolat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ABD'de Denver ardından da Orlando'da uçuşları başlamayı planlıyoruz. ABD'den bu yıl 1,4 milyon turist geldi. Bu sayıyı artırmak için Türkiye tanıtımlarına ağırlık veriyoruz. Geçen yıl 1 milyon ABD'li gelmişti. Şimdiki hedefimiz bu sayıyı iki katına, Kanada'yı da dahil edersek 2.5 katına çıkarmak "

YERLİ KOLTUK ŞU AN TEST AŞAMASINDA

2026 yılı itibariyle hızlı bir değişime başlayacaklarını ifade eden Bolat, kabin koltuklarında kendi ürettikleri koltukları kullanacaklarını açıklayan şunları söyledi:

"Aslında birçok otomobilden daha pahalı. Biz daha ucuza mal edeceğiz. Koltuğun asıl maliyeti mühendislik ve tasarım. Yerli üretim koltuklarımız şu anda testlerde."