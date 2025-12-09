THY 2025 yılı Ocak-Kasım ayında 85 milyon 331 bin 654 yolcuya hizmet verdi

TÜRK Hava Yolları (THY) 2025 yılı Ocak-Kasım ayını kapsayan 11 aylık verilere göre 85 milyon 331 bin 654 yolcuya hizmet verdi. Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı ise 513 oldu.

Havayolu şirketi 2025 yılı Kasım ayı ve Ocak-Kasım ayını kapsayan 11 aylık uçuş verileriyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildirim yayımladı. Yayımlanan verilere göre THY kasım ayında hariç toplam 7 milyon 314 bin 903 yolcu taşırken, yolcu doluluk oranı yüzde 84,5 oldu. Söz konusu ayda iç hatlarda 2 milyon 450 bin 943, dış hatlarda ise 4 milyon 971 bin 881 yolcuya hizmet verildi.

THY'nin Ocak-Kasım ayını kapsayan 11 aylık yolcu verilerine göre ise toplam yolcu sayısı geçtiğimiz yıla oranla 8,4 artarak 85 milyon 331 bin 654 oldu. Havayolu şirketi söz konusu dönemde iç hatlarda 29 milyon 579 bin 993, dış hatlarda ise 55 milyon 751 bin 661 yolcuya hizmet verdi. THY ayrıca açıklanan verilerin tarifeli ve ilave seferlerin kapsadığını, hac ve özel kira seferlerinin rakamlarının eklenmediğini de bildirdi.

ORTA DOĞU UÇUŞLARINDAKİ YOLCU SAYISINDA YÜZDE 37 ARTIŞ

Kasım ayında THY'nin dış hat uçuş bölgelerinde yolcu sayıların da artış gözlemlendi. Bu ayda THY, Orta Doğu uçuşlarında 776 bin 475, Avrupa uçuşlarında 2 milyon 387 bin 890, Uzak Doğu uçuşlarında 815 bin 894, Kuzey Amerika uçuşlarında 351 bin 632, Orta ve Güney Amerika uçuşlarında 93 bin 219 ve Afrika uçuşlarında ise 446 bin 370 yolcuya hizmet verildi. Yolcu sayısında en çok artış geçtiğimiz yıla göre yüzde 37 ile Orta Doğu uçuşlarında oldu.