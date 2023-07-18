THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer'e 40 Bin 462 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

Kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında toplam 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası istendi. Davada, sanıkların dolandırıcılık, örgüt kurma ve yönetme suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.