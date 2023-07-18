THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer'e 40 Bin 462 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

THODEX'İN kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında toplam 40 bin 462 yıla kadir hapis cezası istendi.

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

"250 BİN LİRA MADDİ ZARARIM VAR"

2 MİLYAR 355 MİLYON LİRA SİSTEMDE

SİSTEMDEN ALINAN PARALAR DİĞER KRİPTO PARA BORSALARINA YATIRILDI

913 MİLYON LİRANIN 356 MİLYON LİRASI SANIKLAR TARAFINDAN ÇEKİLDİ

TOPLAM 356 MİLYON LİRA

ÖZER KARDEŞLERE 40 BİN 462 YIL HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı mütalaada sanık Faruk Fatih Özer hakkında, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplanda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Faruk Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer hakkında ise, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Diğer sanıkları için ise değişen oranlar ceza talep edildi.