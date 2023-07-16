THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e hapis cezası

THODEX'İN kurucusu Faruk Fatih Özer'in Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezanın ertelenmesine karar verirken Faruk Fatih Özer, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim kayyum atanmıştı bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim" dedi. Faruk Fatih Özer'in Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Faruk Fatih Özer SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyum atanmıştı bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim şirket benim yönetimimde değildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi