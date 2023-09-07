Thodex'in kurucusu 11 bin 196 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Thodex davasında karar açıklandı. Faruk Fatih Özer 11 bin 196 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, THODEX davasında karar açıklandı. Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.
Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. Duruşmada ayrıca 4 sanığın tahliyesine karar verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi